В Украине проверяют Пункты несокрушимости. В Дии просят обратную связь

Правительство призывает представителей бизнеса участвовать в создании Пунктов несокрушимости и регистрировать свои заведения для участия в инициативе

Пункт несокрушимости (Фото: Юлия Свириденко / Telegram)

На фоне атак на энергетическую инфраструктуру в Украине продолжается проверка и обновление Пунктов несокрушимости. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

В связи с этим людей просят оставлять отзывы и комментарии непосредственно в приложении "Дия". По словам министра, это поможет быстро обработать информацию и исправить недостатки.

В Дии также можно просмотреть все актуальные локации Пунктов несокрушимости. Там пользователи могут найти ближайший пункт к своему местонахождению.

"Если ваше заведение может выполнять функцию Пункта Несокрушимости – пожалуйста, присоединяйтесь через сайт https://nezlamnist.gov.ua. После регистрации и проверки ваш Пункт несокрушимости будет отображаться на карте", – говорится в сообщении.