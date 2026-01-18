В Україні перевіряють Пункти незламності. У Дії просять зворотний зв'язок
На тлі атак на енергетичну інфраструктуру в Україні триває перевірка та оновлення Пунктів незламності. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
У зв’язку з цим людей просять залишати відгуки та коментарі безпосередньо в застосунку "Дія". За словами міністра, це допоможе швидко опрацювати інформацію та виправити недоліки.
У Дії також можна переглянути всі актуальні локації Пунктів незламності. Там користувачі можуть знайти найближчий пункт до свого місця перебування.
"Якщо ваш заклад може виконувати функцію Пункту Незламності – будь ласка, долучайтеся через сайт https://nezlamnist.gov.ua. Після реєстрації та перевірки ваш Пункт незламності буде відображатися на мапі", – йдеться у повідомленні.
- Після впровадження надзвичайного стану в енергетиці у Києві було введено оновлені правила комендантської години. Пункти незламності відтепер можуть працювати цілодобово.
