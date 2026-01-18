В Україні перевіряють Пункти незламності. У Дії просять зворотний зв'язок

Уряд закликає представників бізнесу долучатися до створення Пунктів незламності та реєструвати свої заклади для участі в ініціативі

Пункт незламності (Фото: Юлія Свириденко / Telegram)

На тлі атак на енергетичну інфраструктуру в Україні триває перевірка та оновлення Пунктів незламності. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

У зв’язку з цим людей просять залишати відгуки та коментарі безпосередньо в застосунку "Дія". За словами міністра, це допоможе швидко опрацювати інформацію та виправити недоліки.

У Дії також можна переглянути всі актуальні локації Пунктів незламності. Там користувачі можуть знайти найближчий пункт до свого місця перебування.

"Якщо ваш заклад може виконувати функцію Пункту Незламності – будь ласка, долучайтеся через сайт https://nezlamnist.gov.ua. Після реєстрації та перевірки ваш Пункт незламності буде відображатися на мапі", – йдеться у повідомленні.