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22.04.2019, 11:34

В Украине пройдет парламентская ассамблея НАТО

В Украине пройдет парламентская ассамблея НАТО - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам спикера Верховной Рады, парламентская ассамблея НАТО будет проходить в Украине следующей весной

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После закона о языке Рада должна принять постановление об оргкомитете парламентской ассамблеи НАТО в Украине. Об этом заявил спикер Андрей Парубий, открывая заседание согласительного совета, передает корреспондент LIGA.net.

Парубий отметил, что на голосование по закону о языке Рада должна выйти в четверг. "Это ключевой вопрос, который стоит на повестке дня парламента", - добавил он.

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Спикер подчеркнул, что после этого депутаты должны будут рассмотреть блок вопросов безопасности.

По его словам, необходимо принять поправки к закону о разминировании, постановление о проведении в Украине парламентской ассамблеи НАТО.

"Парламентская ассамблея НАТО будет проходить в Украине следующей весной", - напомнил он.

Также Парубий сообщил, что в четверг депутаты рассмотрят вопрос реформы парламента.

11 апреял 2019 года президент Петр Порошенко заявил, что Украина планирует подготовить условия для того, чтобы подать заявку на членство в Европейском Союзе в 2023 году.

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Теги: андрей парубий, нато
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