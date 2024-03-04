В Украине расследуют 274 случая сексуального насилия и цифра растет – Зеленская

По словам первой леди, не все жертвы сексуального насилия готовы заявлять о преступлении в отношении их

Елена Зеленская (Фото: ОП)

По состоянию на 4 марта Офис генерального прокурора расследует 274 уголовных производства по фактам сексуального насилия во время войны. Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская на конференции "Восстановление прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом: элемент мира и мирового поражения".

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По ее словам, сейчас цифра растет, и это маркер, который и свидетельствует о том, что пострадавшие со временем все больше решаются говорить и свидетельствовать.

В целом, по ее словам, прокуроры расследуют 274 дела, эта цифра включает только случаи, о которых стало известно. Не все жертвы сексуального насилия готовы заявлять о преступлении в отношении их, отметила Зеленская.

"Это очень отважные люди. Многие из них находят силы, чтобы не только давать показания, но и помогать другим. Они превращают свою травму в силу", – добавила первая леди.

В декабре СБУ сообщила, что установила еще одно подразделение РФ и идентифицировала его военнослужащих, причастных к зверствам россиян в отношении пленных и гражданского населения. СБУ обнародовала перехват разговора оккупанта о совершенном россиянами изнасиловании с последующим убийством и об издевательствах над пленными.

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