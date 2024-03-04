В Україні розслідують 274 випадки сексуального насильства під час війни й цифра росте – Зеленська

За словами першої леді, не всі жертви сексуального насильства готові заявляти про злочин щодо них

Олена Зеленська (Фото: ОП)

Станом на 4 березня Офіс генерального прокурора розслідує 274 кримінальні провадження за фактами сексуального насильства під час війни. Про це повідомила перша леді Олена Зеленська під час конференції "Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом: елемент миру та світової поразки".

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За її словами, наразі цифра росте, й це маркер, який свідчить про те, що постраждалі з часом все більше наважуються говорити і свідчити.

Загалом, за її словами, прокурори розслідують 274 справи, ця цифра включає лише випадки, про які стало відомо. Не всі жертви сексуального насильства готові заявляти про злочин щодо них, зауважила Зеленська.

"Це дуже відважні люди. Багато хто з них знаходить сили, щоб не тільки давати свідчення, а й допомагати іншим. Вони перетворюють свою травму на силу", — додала перша леді.

У грудні СБУ повідомила, що встановила ще один підрозділ РФ та ідентифікувала його військовослужбовців, які причетні до звірств росіян у ставленні до полонених і цивільного населення. СБУ оприлюднила перехоплення розмови окупанта про вчинене росіянами зґвалтування з подальшим вбивством і про знущання з полонених.

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