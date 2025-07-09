В Украине резко сократилось число оптимистов относительно будущего страны
В Украине за полгода на 14% сократилась доля оптимистов, которые положительно оценивают будущее страны. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.
Согласно результатам нового опроса КМИС, только 43% респондентов сегодня считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе Европейского союза. Еще в декабре 2024 года этот показатель составлял 57%.
Вместо этого, с 28% до 47% увеличилось число тех, кто считает, что через 10 лет Украина будет разрушенной страной со значительным оттоком населения.
"С октября 2022 года мы наблюдаем стабильное снижение доли тех, кто разделяет оптимистичный взгляд на будущее Украины. Но впервые мы фиксируем, что доля пессимистов превысила долю оптимистов", – прокомментировали в КМИС.
Социологи отметили, что оценка будущего Украины почти не связана с тем, чувствуют ли украинцы поддержку со стороны Европы/США или нет.
Так, например, среди тех, кто чувствует последовательную поддержку Европы, 48% оптимистично смотрят в будущее и 44% являются пессимистами. А среди тех, кто считает, что Европа больше не оказывает Украине сильную поддержку, показатели почти идентичны – соответственно, 45% оптимистов и 46% пессимистов.
Опрос проводился с 15 мая по 3 июня 2025 года по собственной инициативе КМИС. По телефону социологи опросили 1011 респондентов старше 18 лет, проживающих на территориях, контролируемых правительством Украины. Погрешность выборки не превышает 4,1%. В условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.
- В июне КМИС сообщал, что 50% украинцев считают, что Украина скорее движется к развитию демократии. В то же время 41% чувствуют, что страна скорее движется к авторитаризму.