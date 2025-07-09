В Украине резко сократилось число оптимистов относительно будущего страны

Социологи выяснили, что думают украинцы о перспективах развития страны в ближайшие 10 лет

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Украине за полгода на 14% сократилась доля оптимистов, которые положительно оценивают будущее страны. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

Согласно результатам нового опроса КМИС, только 43% респондентов сегодня считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе Европейского союза. Еще в декабре 2024 года этот показатель составлял 57%.

Вместо этого, с 28% до 47% увеличилось число тех, кто считает, что через 10 лет Украина будет разрушенной страной со значительным оттоком населения.

Інфографіка: КМІС

"С октября 2022 года мы наблюдаем стабильное снижение доли тех, кто разделяет оптимистичный взгляд на будущее Украины. Но впервые мы фиксируем, что доля пессимистов превысила долю оптимистов", – прокомментировали в КМИС.

Социологи отметили, что оценка будущего Украины почти не связана с тем, чувствуют ли украинцы поддержку со стороны Европы/США или нет.

Так, например, среди тех, кто чувствует последовательную поддержку Европы, 48% оптимистично смотрят в будущее и 44% являются пессимистами. А среди тех, кто считает, что Европа больше не оказывает Украине сильную поддержку, показатели почти идентичны – соответственно, 45% оптимистов и 46% пессимистов.

Опрос проводился с 15 мая по 3 июня 2025 года по собственной инициативе КМИС. По телефону социологи опросили 1011 респондентов старше 18 лет, проживающих на территориях, контролируемых правительством Украины. Погрешность выборки не превышает 4,1%. В условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.