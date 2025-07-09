В Україні різко побільшало тих, хто очікує руйнування країни та масової еміграції

Соціологи з'ясували, що думають українці про перспективи розвитку країни у наступні 10 років

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В Україні за пів року на 14% зменшилася частка оптимістів, які позитивно оцінюють майбутнє країни. Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

За результатами нового опитування КМІС, тільки 43% респондентів сьогодні вважають, що через 10 років Україна буде квітучою країною у складі Євросоюзу. Ще у грудні 2024 року цей показник становив 57%.

Натомість з 28% до 47% побільшало тих, хто вважає, що через 10 років Україна буде зруйнованою країною зі значним відтоком населення.

Інфографіка: КМІС

"З жовтня 2022 року ми спостерігаємо стабільне зниження частки тих, хто поділяє оптимістичний погляд на майбутнє України. Але уперше ми фіксуємо, що частка песимістів перевищила частку оптимістів", – прокоментували у КМІС.

Соціологи зазначили, що оцінка майбутнього України майже не пов’язана з тим, відчувають українці чи ні підтримку від Європи/США.

Так, наприклад, серед тих, хто відчуває послідовну підтримку Європи, 48% оптимістично дивляться в майбутнє і 44% є песимістами. А серед тих, хто вважає, що Європа вже не підтримує значно Україну, показники майже ідентичні – відповідно 45% оптимістів і 46% песимістів.

Опитування проводилося з 15 травня до 3 червня 2025 року за власною ініціативою КМІС. Телефоном соціологи опитали 1011 респондентів старше 18 років, які живуть на підконтрольних уряду України територіях. Похибка вибірки не перевищує 4,1%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.