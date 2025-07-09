В Україні різко побільшало тих, хто очікує руйнування країни та масової еміграції
В Україні за пів року на 14% зменшилася частка оптимістів, які позитивно оцінюють майбутнє країни. Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.
За результатами нового опитування КМІС, тільки 43% респондентів сьогодні вважають, що через 10 років Україна буде квітучою країною у складі Євросоюзу. Ще у грудні 2024 року цей показник становив 57%.
Натомість з 28% до 47% побільшало тих, хто вважає, що через 10 років Україна буде зруйнованою країною зі значним відтоком населення.
"З жовтня 2022 року ми спостерігаємо стабільне зниження частки тих, хто поділяє оптимістичний погляд на майбутнє України. Але уперше ми фіксуємо, що частка песимістів перевищила частку оптимістів", – прокоментували у КМІС.
Соціологи зазначили, що оцінка майбутнього України майже не пов’язана з тим, відчувають українці чи ні підтримку від Європи/США.
Так, наприклад, серед тих, хто відчуває послідовну підтримку Європи, 48% оптимістично дивляться в майбутнє і 44% є песимістами. А серед тих, хто вважає, що Європа вже не підтримує значно Україну, показники майже ідентичні – відповідно 45% оптимістів і 46% песимістів.
Опитування проводилося з 15 травня до 3 червня 2025 року за власною ініціативою КМІС. Телефоном соціологи опитали 1011 респондентів старше 18 років, які живуть на підконтрольних уряду України територіях. Похибка вибірки не перевищує 4,1%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.
- У червні КМІС повідомляв, що 50% українців вважають, що Україна скоріше рухається до розвитку демократії. Водночас 41% відчуває, що країна скоріше рухається до авторитаризму.