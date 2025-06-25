В Украине сбили российский беспилотник с новейшей технологией из Ирана
В Украине сбили российский беспилотник с новой иранской технологией, разработанной в прошлом году. БпЛА особенно устойчив для глушения и имеет ряд других усовершенствований. Об этом Associated Press сообщил глава ОО "Центр радиотехнологий" Сергей Бескрестнов.
По его словам, новый беспилотник имел усовершенствованную камеру, вычислительную платформу на базе искусственного интеллекта и радиосвязь, позволяющую оператору дистанционно управлять им из России. ИИ дрона может помочь автономно ориентироваться, если связь прервется.
Также БпЛА содержал новую технологию защиты от препятствий, которая, по словам Бескретнова, была разработана в Иране в течение прошлого года. Технология сделала беспилотник более устойчивым для украинских средств радиоэлектронной борьбы.
Новый БпЛА был белого цвета в отличие от большинства российских беспилотников, окрашенных в черный.
Бескрестнов предположил, что новейший дрон Россия планирует использовать для атаки на "критическую инфраструктуру", включая башни линий электропередач.
Другие эксперты, с которыми общалось агентство, предположили, что Иран продал России новые беспилотники для боевых испытаний.
- 29 мая сообщалось, что Россия атаковала Украину новым типом ударного реактивного БпЛА "Дань-М". Эти беспилотники могут летать на высоте до девяти километров и держаться в воздухе до 40 минут.