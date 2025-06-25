В Украине сбили российский беспилотник с новейшей технологией из Ирана

Эксперты предполагают, что Иран продал России новый БпЛА для боевых испытаний в Украине

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В Украине сбили российский беспилотник с новой иранской технологией, разработанной в прошлом году. БпЛА особенно устойчив для глушения и имеет ряд других усовершенствований. Об этом Associated Press сообщил глава ОО "Центр радиотехнологий" Сергей Бескрестнов.

По его словам, новый беспилотник имел усовершенствованную камеру, вычислительную платформу на базе искусственного интеллекта и радиосвязь, позволяющую оператору дистанционно управлять им из России. ИИ дрона может помочь автономно ориентироваться, если связь прервется.

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Также БпЛА содержал новую технологию защиты от препятствий, которая, по словам Бескретнова, была разработана в Иране в течение прошлого года. Технология сделала беспилотник более устойчивым для украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Новый БпЛА был белого цвета в отличие от большинства российских беспилотников, окрашенных в черный.

Бескрестнов предположил, что новейший дрон Россия планирует использовать для атаки на "критическую инфраструктуру", включая башни линий электропередач.

Другие эксперты, с которыми общалось агентство, предположили, что Иран продал России новые беспилотники для боевых испытаний.