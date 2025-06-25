В Україні збили російський безпілотник із новітньою технологією з Ірану

Експерти припускають, що Іран продав Росії новий БпЛА для бойових випробувань в Україні

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В Україні збили російський безпілотник із новою іранською технологією, що була розроблена минулого року. БпЛА особливо стійкий для глушіння та має ще низку удосконалень. Про це Associated Press повідомив голова ГО "Центр радіотехнологій" Сергій Бескрестнов.

За його словами, новий безпілотник мав удосконалену камеру, обчислювальну платформу на базі штучного інтелекту та радіозв'язок, який дозволяв оператору дистанційно керувати ним із Росії. ШІ дрона може допомогти автономно орієнтуватися, якщо зв'язок перерветься.

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Також БпЛА містив нову технологію захисту від перешкод, що, за словами Бескретнова, була розроблена в Ірані протягом минулого року. Технологія зробила безпілотник більш стійким для українських засобів радіоелектронної боротьби.

Новий БпЛА був білого кольору на відміну від більшості російських безпілотників, які пофарбовані у чорний.

Бескрестнов припустив, що новітній дрон Росія планує використовувати для атаки на "критичну інфраструктуру", включно з вежами ліній електропередач.

Інші експерти, з якими спілкувалася агенція, припустили, що Іран продав Росії нові безпілотники для бойових випробувань.