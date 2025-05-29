РФ атакувала Україну новим типом безпілотників "Дань-М" – Центр радіотехнологій

Група ударних БпЛА нового типу була випущена з Криму

БпЛА "Дань-М" (Фото: Сергій Бескрестнов)

Вранці 29 травня Росія атакувала Україну новим типом ударного реактивного БпЛА "Дань-М". Ці безпілотники можуть літати на висоті до дев'яти кілометрів та триматися у повітрі до 40 хвилин. Про це повідомив голова ГО "Центр радіотехнологій" Сергій Бескрестнов.

За його даними, група безпілотників нового типу була запущена з Криму.

Бескрестнов повідомив, що БпЛА "Дань-М" створені як реактивна мішень для тренування та перевірки протиповітряної оборони. Росія перетворила цей тип дронів на ударні.

"Аналогічно ми переробляли на початку війни реактивні БпЛА "Стриж", – навів приклад Бескрестнов.

За його словами, Україна була змушена модифікувати безпілотники, які призначалися для розвідки через брак крилатих ракет та ударних БпЛА дальнього радіуса ураження. Невідомо, що спонукало РФ перетворювати реактивні мішені на ударні дрони.

"Навіщо Росія зробила цю модифікацію, незрозуміло. Хіба що кількість даних БпЛА у них велика", – припустив Бескрестнов.

Він додав, що в оригіналі мішень має червоний колір, але колір корпусу модифікованого БпЛА був змінений.

Час польоту "Дань-М" становить 25-40 хвилин, він розвиває швидкість 400-750 км/год і може літати на висоті до дев'яти км.

Бескрестнов не повідомив про наслідки нальоту дронів нового типу.