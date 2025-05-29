РФ атаковала Украину новым типом беспилотников "Дань-М" – Центр радиотехнологий
Утром 29 мая Россия атаковала Украину новым типом реактивного ударного БпЛА "Дань-М". Эти беспилотники могут летать на высоте до девяти километров и держаться в воздухе до 40 минут. Об этом сообщил глава ОО "Центр радиотехнологий" Сергей Бескрестнов.
По его данным, группа беспилотников нового типа была запущена из Крыма.
Бескрестнов сообщил, что БпЛА "Дань-М" созданы как реактивная мишень для тренировки и проверки противовоздушной обороны. Россия переделала этот тип дронов в ударные.
"Аналогично мы переделывали в начале войны реактивные БпЛА "Стриж", – привел пример Бескрестнов.
По его словам, Украина была вынуждена модифицировать беспилотники, которые предназначались для разведки, из-за нехватки крылатых ракет и ударных БпЛА дальнего радиуса поражения. Неизвестно, что побудило РФ превращать реактивные мишени в ударные дроны.
"Зачем Россия сделала эту модификацию, непонятно. Разве что количество данных БпЛА у них велико", – предположил Бескрестнов.
Он добавил, что в оригинале мишень имеет красный цвет, но цвет корпуса модифицированного БпЛА был изменен.
Время полета Дан-М составляет 25-40 минут, он развивает скорость 400-750 км/ч и может летать на высоте до девяти км.
Бескрестнов не сообщил о последствиях налета дронов нового типа.
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