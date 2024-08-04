В Украине уже неделю не выключают свет по графикам – на понедельник тоже не прогнозируется

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В Украине уже неделю не применяются ограничения электроэнергии по графикам – на понедельник 5 августа не запланировано отключение света. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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Анонсировано, что 5 августа не будут применяться ограничения электричества.

Укрэнерго в очередной раз призвало пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00 – это лучшее время для работы солнечных станций.

Если ситуация изменится – компания обещает сообщить дополнительно.

Впрочем, в пятницу председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил: несмотря на улучшение, расслабляться не стоит – российские атаки или аномальные погодные явления могут существенно изменить ситуацию.

Отмена графиков началась 30 июля. В Укрэнерго объясняли, что это связано со спадом жары на 10 градусов вниз, а также выводом из планового ремонта дополнительных генерирующих мощностей.

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