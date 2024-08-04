В Україні вже тиждень не вимикають світло за графіками – на понеділок теж не прогнозується

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В Україні вже тиждень не застосовують обмеження електроенергії за графіками – на понеділок 5 серпня не заплановано відключення світла. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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Анонсовано, що 5 серпня не будуть застосовуватися обмеження електрики.

Укренерго вчергове закликало користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00 – це найкращий час для роботи сонячних станцій.

Якщо ситуація зміниться – то компанія обіцяє повідомити додатково.

Утім, у п'ятницю голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив: попри покращення, розслаблятися не варто – російські атаки або аномальні погодні явища можуть суттєво змінити ситуацію.

Скасування графіків почалося 30 липня. В Укренерго пояснювали, що це пов'язано зі спаданням спеки на 10 градусів униз, а також виведенням із планового ремонту додаткових генерувальних потужностей.

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