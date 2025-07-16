В Украине в результате обстрела со стороны России ранен мэр латвийского города Огре

Александр Мищенко (слева) и Эгилс Хелманис (Фото: Facebook Olexandr Mischenko)

В Украине в результате обстрела российскими войсками ранен мэр латвийского города Огре Эгилс Хелманис. Об этом 16 июля сообщил начальник отдела коммуникаций округа Огре Патрик Грив.

По словам Грива, глава Огре находился в Украине с волонтерской миссией.

"В настоящее время глава Огреского городского совета находится в командировке, доставляя необходимые автомобили и другую помощь для Вооруженных Сил Украины", – сообщил он.

Грив добавил, что состояние здоровья Хелманиса стабильное.

Он не сообщил, в каком городе чиновник попал под обстрел, и другие подробности миссии.

Накануне Хелманис написал в Facebook, что находится в Украине, рядом с линией фронта.

"Вчера "шахеды" разбили больницу в Славянске. Погибли и те, кто лечился, и те, кто лечил. Что еще должно произойти, чтобы мир наконец открыл глаза и увидел кровожадный и террористический геноцид против украинцев? И что должно произойти, чтобы мы могли с должной серьезностью готовиться к обороне нашей земли и государства?" – написал он.

11 июля заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко сообщил, что Хелманис вместе с командой латвийских волонтеров доставил в Украину гуманитарный конвой.

В состав колонны входило 20 транспортных средств, в том числе микроавтобусы, внедорожники и пикапы с оборудованием, снаряжением, медикаментами и продовольствием для подразделений ВСУ на северо-восточном участке фронта.

Мищенко добавил, что мэрия Огре помогала Украине с начала российской агрессии в 2014 году, в частности, городам-побратимам латвийского города Чернигову, Славянску и Попасной.