Егілс Хелманіс приїхав до України з волонтерською місією

Олександр Міщенко (ліворуч) та Егілс Хелманіс (Фото: Facebook Olexandr Mischenko)

В Україні внаслідок російського обстрілу поранено мера латвійського міста Огре Егілса Хелманіса. Про це 16 липня повідомив начальник відділу комунікації Огреського округу Патрік Грів.

За словами Гріва, очільник Огре був в Україні з волонтерською місією.

"Наразі голова Огреської міської ради у відрядженні, доставляє необхідні автомобілі та іншу допомогу для Збройних Сил України", – повідомив він.

Грів додав, що стан здоров'я Хелманіса стабільний.

Він не повідомив, у якому місті посадовець потрапив під обстріл та інші подробиці місії.

Напередодні Хелманіс написав у Facebook, що перебуває в Україні поруч із лінією фронту.

"Учора "шахеди" розбили лікарню Слов'янська. Померли й ті, хто лікувався, і ті, хто лікував. Що ще має статися, щоб світ нарешті відкрив очі й побачив кровожерливий і терористичний геноцид проти українців? А що має статися, щоб ми мали змогу з належною серйозністю готуватися до оборони нашої землі й держави?" – написав він.

11 липня заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко повідомив, що Хелманіс разом з командою латвійських волонтерів доставив в Україну гуманітарний конвой.

У складі колони було 20 транспортних засобів, зокрема мікроавтобусів, позашляховиків і пікапів з обладнанням, спорядженням, медикаментами та продовольством для підрозділів ЗСУ на північно-східній ділянці фронту.

Міщенко додав, що мерія Огре допомагала Україні з початку російської агресії у 2014 році, зокрема містам-побратимам латвійського міста Чернігову, Слов’янську й Попасній.