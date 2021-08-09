В украинской версии Apple Maps Чечня – "Чеченская Республика Ичкерия": карта
09.08.2021, 11:47
Флаг Ичкерии на фоне руин Грозного. События Первой чеченской войны (Фото - ЕРА)
В украинской версии приложения Apple Maps Чеченскую республику РФ обозначили как Чеченскую Республику Ичкерия.
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СПРАВКА. Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное государство, существовавшее на юге РФ с 1991 по 2000 год. Одностороннее провозглашение независимости Чечни привело к двум войнам между правительством РФ и борцами за свободу Чечни. Вторая чеченская война привела к ликвидации ЧРИ. Органы власти ЧРИ признаны в РФ террористическими организациями.
Российское пропагандистское агентство РИА Новости сообщило, что при использовании карт Apple Maps на русском языке данный регион обозначен как "Чечня". Такое название присутствует только в украинской версии Apple Maps.
- Летом 2020-го США ввели санкции против ставленника Кремля в регионе Рамзана Кадырова, его жены и дочерей за нарушения прав человека. Тот в ответ начал угрожать США и звать на бой.
- Осенью того же года сообщалось, что соратники Кадырова заказали убийство нардепа Рады и военного за $1,7 млн.
- В декабре 2020-го США ввели санкции и против окружения Кадырова: в списке – бойцовский клуб и личный тренер.
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