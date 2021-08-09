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В украинской версии Apple Maps Чечня – "Чеченская Республика Ичкерия": карта

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2021, 11:47
В украинской версии Apple Maps Чечня –
Флаг Ичкерии на фоне руин Грозного. События Первой чеченской войны (Фото - ЕРА)

В украинской версии приложения Apple Maps Чеченскую республику РФ обозначили как Чеченскую Республику Ичкерия. 

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СПРАВКА. Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное государство, существовавшее на юге РФ с 1991 по 2000 год. Одностороннее провозглашение независимости Чечни привело к двум войнам между правительством РФ и борцами за свободу Чечни. Вторая чеченская война привела к ликвидации ЧРИ. Органы власти ЧРИ признаны в РФ террористическими организациями.

Российское пропагандистское агентство РИА Новости сообщило, что при использовании карт Apple Maps на русском языке данный регион обозначен как "Чечня". Такое название присутствует только в украинской версии Apple Maps.

Станислав Стороженко
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apple чечня ЧРИ Ичкерия
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