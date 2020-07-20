Кадыров угрожает США оружием и зовет на бой

Глава Чечни не стал отрицать, что нарушает права человека, но недоумевает, при чем здесь его жена и дочери

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на решение США ввести против него новые санкции за нарушения прав человека опубликовал в Telegram фото с пулеметами и обращением к госсекретарю США Майку Помпео.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Помпео, мы принимаем бой. Далее будет интереснее", - написал Кадыров, не объяснив, какой именно бой он принимает, и кто ему его объявил.

В следующем посте он не стал отрицать, что нарушает права человека, но выразил недоумение, при чем здесь его жена и дочери.

"Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей??? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили?" - написал Кадыров, назвав Госдепартамент США "интриганами и провокаторами".

Он заявил, что у его жены и дочерей нет "интересов" в США и Европе.

Ранее сегодня Государственный департамент США внес Кадырова, его жену и двух дочерей в список нарушителей прав человека, запретив им въезд на территорию Соединенных Штатов.

В Госдепартаменте считают Кадырова ответственным за многочисленные нарушения прав человека, "включая пытки и внесудебные казни".

В январе 2019 года правозащитники сообщили, что с конца декабря 2018 года в Чечне были задержаны около 40 человек из ЛГБТ-сообщества. По крайней мере, двое задержанных, по информации правозащитников, скончались в результате пыток.

4 февраля 2020 г во французском городе Лилль зарезали 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, который критиковал Кадырова.

5 июля 2020 г в пригороде Вены выстрелом в голову убили чеченца, который также выступал против Кадырова.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.