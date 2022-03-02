В Украину едут более 1000 добровольцев из 16 стран, 19 стран дают оружие – Кулеба

Глава МИД отметил, что в антивоенную коалицию вошли минимум 86 государств и 15 международных организаций.

По его словам, 19 стран дают Украине оружие, некоторые из них впервые. 10 стран дают макрофинансовую помощь, 22 – гуманитарную.

"Из 16 стран мира в Украину едут добровольцы, которые готовы плечом к плечу с украинским народом бороться против агрессора. Их общее число уже перевалило 1000 человек. И заявки продолжают поступать", – сказал он.

Марк Сировой

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