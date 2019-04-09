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09.04.2019, 07:05

В Украину летят Screaming Eagles - десантники армии США

В Украину летят Screaming Eagles - десантники армии США - Фото
Фото: пресс-службы Screaming Eagles

150 бойцов 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США прибудут в Яворов для обмена опытом

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Вооруженные силы США продолжают поддержку ВСУ, направляя в Украину своих военных для инструктажа и обмена опытом. В рамках новой ротации личного состава на полигоне во Львовской области Минобороны США отправляет на украинский запад десантников, пишет у себя в Facebook посол Киева в Вашингтоне Валерий Чалый.

"Screaming Eagles летят в Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США прибудут в Украину для тренировки наших бойцов в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом", - пишет дипломат.

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По его словам, это стало возможно в результате переговоров с начальником штаба армии США генералом Марком Милли, которого американский президент Дональд Трамп предложил на должность главы Объединенного комитета начальников штабов.

"Убедился - это боевой генерал слов на ветер не бросает", - подытожил Чалый.

101 вдд СВ США, входящая в 18-й воздушно-десантный корпус армии США, основана 15 августа 1942 года. Штаб и управление - а гарнизоне Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки. Дивизия принимала участие во Второй мировой войне, вьетнамской, иракской и афганской войнах, а также войне в Персидском заливе.

Характерный нарукавный знак с белоголовым орланом породил официальное словесное название дивизии - "Клекочущие орлы" (Screaming Eagles). 101 вдд фигурирует в фильмах "Спасти рядового Райана", "Братья по оружию", "Охотник на оленей", "Трансформеры 3" и других.

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Теги: армия США, десантные войска, яворов, Screaming Eagles
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