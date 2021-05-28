В Украину приедет делегация сенаторов Конгресса США

Украину посетит делегация сенаторов Конгресса США. Об этом сообщает посольство США в Украине.

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В состав делегации войдут сенаторы Джин Шахин (демократ), Роб Портман (республиканец) и Крис Мерфи (демократ).

Как отмечается, делегация Конгресса на следующей неделе отправится в Литву, Украину и Грузию, чтобы подтвердить приверженность США своим партнерам.

В Украине сенаторы поддержат продолжение реформ для укрепления ее демократии и выскажут солидарность с Украиной, которая продолжает противостоять все более агрессивной России.

В Литве делегация встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и министром иностранных дел Литвы Габриелиусом Ландсбергисом.

Шахин и Портман посетят Грузию, чтобы выразить двухпартийную поддержку США народа Грузии в его усилиях по укреплению демократии.

"Украина и Грузия являются важными партнерами США против все более агрессивной России, и очень важно, чтобы мы передали нашу солидарность с народами Украины и Грузии и поощрили политических лидеров продолжать необходимые реформы, которые укрепят их демократию", – сказала Шахин.

По ее словам, США поддерживают Украину и Грузию в их желании достичь евроатлантических целей, и стремятся сыграть свою роль, чтобы помочь им получить членство в НАТО и ЕС.

Во время своего визита сенаторы встретятся с представителями гражданского общества и украинского и грузинского правительств.

В Украине сенаторы будут общаться с прессой, чтобы подчеркнуть настоятельную необходимость активизации усилий в борьбе с коррупцией и важность свободных независимых СМИ.

Украина ожидала, что на саммите НАТО 14 июня будет рассмотрен вопрос предоставления плана действий по членству в альянсе (ПДЧ).

В мае появилась информация, что Украину не собираются приглашать на саммит. Кулеба выразил недоумение по этому поводу.

Наталия Медведева

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