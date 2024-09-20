В униформе и под триколорами. Россия милитаризует детей в Запорожской области – омбудсмен
Дети из временно оккупированной Запорожской области прошли очередные военные учения от оккупантов. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
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"По итогам мониторинга оккупационных пабликов выявлено, что российские "наставники" обучали детей особенностям обращения с автоматом и отработке стрельбы с разных положений", – сообщил он.
Омбудсмен отметил, что захватчики заставляют украинских детей носить униформу и маршировать под российскими триколорами.
"Оккупанты сначала завербовали их к вступлению в милитаризованные "патриотические" движения типа "Юнармии", кадетских классов, чтобы со временем насадить им новую реальность: ненавидеть все украинское и воевать за вражеское российское", – заявил Лубинец.
Он подчеркнул, что такие действия РФ, как милитаризация, являются серьезным нарушением прав ребенка. Омбудсмен призвал международное сообщество к более активным действиям и надлежащим правовым последствиям для РФ.
- По состоянию на май 2024 года в Украине в результате войны считались пропавшими более 2000 детей.
- 14 сентября генпрокурор Костин сообщил, что Украина расследует 11 уголовных производств о милитаризации детей в оккупации, четыре человека уже получили приговор.