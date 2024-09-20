В униформе и под триколорами. Россия милитаризует детей в Запорожской области – омбудсмен

Оккупанты "учат" украинских детей обращению с оружием, заставляют носить униформу и маршировать под флагом РФ

Иллюстративное фото - ресурс оккупантов

Дети из временно оккупированной Запорожской области прошли очередные военные учения от оккупантов. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"По итогам мониторинга оккупационных пабликов выявлено, что российские "наставники" обучали детей особенностям обращения с автоматом и отработке стрельбы с разных положений", – сообщил он.

Омбудсмен отметил, что захватчики заставляют украинских детей носить униформу и маршировать под российскими триколорами.

"Оккупанты сначала завербовали их к вступлению в милитаризованные "патриотические" движения типа "Юнармии", кадетских классов, чтобы со временем насадить им новую реальность: ненавидеть все украинское и воевать за вражеское российское", – заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что такие действия РФ, как милитаризация, являются серьезным нарушением прав ребенка. Омбудсмен призвал международное сообщество к более активным действиям и надлежащим правовым последствиям для РФ.