В уніформі і під триколорами. Росія мілітаризує дітей у Запорізькій області – омбудсман
Діти з тимчасово окупованої Запорізької області пройшли черговий військовий вишкіл від окупантів. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
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"За підсумками моніторингу окупаційних пабліків виявлено, що російські "наставники" навчали дітей особливостей поводження з автоматом і відпрацьовування стрільби з різних положень", – повідомив він.
Омбудсман зазначив, що загарбники примушують українських дітей носити уніформу і крокувати під російськими триколорами.
"Окупанти спочатку завербували їх до вступу в мілітаризовані "патріотичні" рухи на кшталт "Юнармії", кадетських класів, щоб з часом насадити їм нову реальність: ненавидіти все українське і воювати за вороже російське", – заявив Лубінець.
Він наголосив, що такі дії РФ, як мілітаризація, є серйозним порушенням прав дитини Омбудсман закликав міжнародну спільноту до більш активних дій та належних правових наслідків для РФ.
- Станом на травень 2024 року в Україні через війну вважались зниклими понад 2000 дітей.
- 14 вересня генпрокурор Костін повідомив, що Україна розслідує 11 кримінальних проваджень щодо мілітаризації дітей в окупації, чотири особи вже отримали вирок.