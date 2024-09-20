В уніформі і під триколорами. Росія мілітаризує дітей у Запорізькій області – омбудсман

Окупанти "вчать" українських дітей поводженню зі зброєю, змушують носити уніформу і крокувати під прапором РФ

Ілюстративне фото - ресурс окупантів

Діти з тимчасово окупованої Запорізької області пройшли черговий військовий вишкіл від окупантів. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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"За підсумками моніторингу окупаційних пабліків виявлено, що російські "наставники" навчали дітей особливостей поводження з автоматом і відпрацьовування стрільби з різних положень", – повідомив він.

Омбудсман зазначив, що загарбники примушують українських дітей носити уніформу і крокувати під російськими триколорами.

"Окупанти спочатку завербували їх до вступу в мілітаризовані "патріотичні" рухи на кшталт "Юнармії", кадетських класів, щоб з часом насадити їм нову реальність: ненавидіти все українське і воювати за вороже російське", – заявив Лубінець.

Він наголосив, що такі дії РФ, як мілітаризація, є серйозним порушенням прав дитини Омбудсман закликав міжнародну спільноту до більш активних дій та належних правових наслідків для РФ.