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07.03.2019, 22:24

В Вашингтоне почтили память Екатерины Гандзюк

В Вашингтоне почтили память Екатерины Гандзюк - Фото
Екатерина Гандзюк (фото - личный Facebook)

В США состоялась церемония награждения женщин Международной премией за отвагу

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Сегодня в Вашингтоне во время церемонии награждения женщин Международной премией за отвагу почтили память Екатерины Гандзюк. О этом сообщает в Twitter пресс-служба посольства США в Украине.

"Екатерина Гандзюк была воплощением смелости. Не обращая внимания на личные потери, она боролось с коррупцией с высоко поднятой головой. Получив хорошее образование, Екатерина могла бы сделать выгодную карьеру за границей, но она осталась в своем родном Херсоне, чтобы сделать его лучше. Она боролась с коррупцией и поддерживала детей, которые были вынуждены оставить свои дома из-за войны. Кате пришлось сильно страдать и в итоге она пожерствовала своей жизнью ради демократической Украины. Катя стала достойным примером для всех украинцев", - сказала посол США в Украине Мари Йованович.

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31 июля 2018, около 8:30 неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Ожоги составили более 30% тела. Кислота попала женщине в спину, голову, руку, а также в глаза. Екатерина Гандзюк умерла в больнице в Киеве 4 ноября 2018 года на 34-м году жизни.

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Теги: Екатерина Гандзюк, мари йованович, женщины
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