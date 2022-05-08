В Ватикане потрясены "религиозной легитимизацией" войны в Украине со стороны РПЦ

Глава папского Совета содействия единству христиан кардинал Курт Кох заявил, что отношения Ватикана с Российской православной церковью сильно изменились из-за нападения РФ на Украину. В интервью швейцарскому католическому сайту kath.ch в воскресенье он сказал, что "религиозная легитимизация" войны со стороны РФ "потрясает каждое экуменическое сердце".

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"Поэтому я рад, что папа Франциск отменил запланированную на июнь встречу с патриархом Кириллом. Она могла быть в значительной степени неправильно воспринята. Тем не менее, диалог нужно продолжать", – сказал кардинал.

Он объяснил, что папа римский очень хочет, чтобы война остановилась, и потому не будет полностью "закрывать дверь" для контактов с Россией.

"Война в Украине ужасна и, как неоднократно отмечал папа, абсурдна. Необходимо сделать все, чтобы положить конец этой ужасной и бессмысленной войне. Даже если вам придется смириться с неудачами в дипломатических усилиях, нужно продолжать", – сказал Кох.

Несколько дней назад Франциск в интервью итальянской газете Corriere della Sera рассказал, что 16 марта разговаривал с патриархом Кириллом. По его словам, беседа велась по Zoom и продолжалась около 40 минут. Первые 20 минут Кирилл с картой в руках зачитывал ему причины, оправдывающие вторжение России в Украину.

Андрей Водяный

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