В Великобритании обсуждают производство британского оружия в Украине – The Telegraph

Британское вооружение и военная техника могут производиться в Украине в соответствии с планами, которые будут означать углубление связей страны с НАТО. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

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Как отмечается, высокопоставленные представители британской оборонной промышленности обсуждают планы со своими коллегами в Киеве, и любая сделка, вероятно, будет рассматриваться как значительное укрепление отношений Великобритании с Украиной.

По данным The Telegraph, британские руководители ездили в Украину для рассмотрения возможности создания совместных предприятий, которые будут производить оружие, в частности, артиллерию, и транспортные средства на месте по лицензии.

Как отмечается, другие европейские оборонные компании также ведут переговоры с Украиной.

У премьер-министра и в Минобороны Великобритании отказались от комментариев, заявив, что это дело промышленности.

Подчеркивается, что если соответствующий договор будет заключен, то это станет первым случаем совместного производства западного вооружения на территории Украины.

При этом британцы отмечают, что у Украины есть большой опыт производства оружия.

8 февраля сообщалось, что танкоремонтный завод VOP CZ стал новым партнером Укроборонпрома в Чехии.

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Наталія Медведєва

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