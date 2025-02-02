В Венгрии заявили, что могут согласиться на санкции против РФ, но после соглашения с США
Венгрия может согласиться на новые санкции Евросоюза против России только после соглашения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил министр по европейским делам Венгрии Янош Бока в интервью Welt am Sonntag, передает ntv.de.
Он отметил, что ЕС должен быть "очень осторожен", принимая новые "карательные меры" против России. Перед этим члены блока, по словам Бока, должны достичь соглашения с новой администрацией США.
"Без такого соглашения венгерское правительство не видит оснований для принятия дальнейших решений о санкциях", – сказал он.
Отмечается, что венгерский министр выразил принципиальные сомнения в целесообразности и пользе санкций против России. По его словам, они сработали не так, как ожидалось, и санкции ослабляют экономику Европы и ее конкурентоспособность. Например, за счет более высоких цен на энергоносители.
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- 31 января Орбан снова пригрозил наложить вето на санкции против России из-за транзита газа.
- В тот же день он заявил, что санкции ЕС против России – это плохо, но если их введет Трамп – это хорошо.