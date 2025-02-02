В Угорщині заявили, що можуть погодитись на санкції проти РФ, але після угоди зі США

Янош Бока (Фото: facebook.com/BokaJanosMiniszter)

Угорщина може погодитися на нові санкції Євросоюзу проти Росії лише після угоди з президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив міністр з європейських справ Угорщини Янош Бока в інтерв'ю Welt am Sonntag, передає ntv.de.

Він зазначив, що ЄС має бути "дуже обережним", вживаючи нових "каральних заходів" проти Росії. Перед цим члени блоку, за словами Бока, мають досягти згоди з новою адміністрацією США.

"Без такої угоди угорський уряд не бачить підстав для ухвалення подальших рішень про санкції", – сказав він.

Зазначається, що угорський міністр висловив принципові сумніви щодо доцільності та користі санкцій проти Росії. За його словами, вони спрацювали не так, як очікувалося, і санкції послаблюють економіку Європи та її конкурентоспроможність. Наприклад, за рахунок вищих цін на енергоносії.