В Угорщині заявили, що можуть погодитись на санкції проти РФ, але після угоди зі США
Угорщина може погодитися на нові санкції Євросоюзу проти Росії лише після угоди з президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив міністр з європейських справ Угорщини Янош Бока в інтерв'ю Welt am Sonntag, передає ntv.de.
Він зазначив, що ЄС має бути "дуже обережним", вживаючи нових "каральних заходів" проти Росії. Перед цим члени блоку, за словами Бока, мають досягти згоди з новою адміністрацією США.
"Без такої угоди угорський уряд не бачить підстав для ухвалення подальших рішень про санкції", – сказав він.
Зазначається, що угорський міністр висловив принципові сумніви щодо доцільності та користі санкцій проти Росії. За його словами, вони спрацювали не так, як очікувалося, і санкції послаблюють економіку Європи та її конкурентоспроможність. Наприклад, за рахунок вищих цін на енергоносії.
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