Сікорський вважає, що Трамп "допоміг" Угорщині підтримати продовження санкцій проти Росії

27 січня у Брюсселі було ухвалене рішення продовжити санкції ЄС проти Росії

Радослав Сікорський (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, ймовірно, вплинув на Угорщину в питанні продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, його слова наводить RMF24.

27 січня Сікорський взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, де було ухвалене рішення продовжити економічні обмеження, запроваджені проти Росії через агресію проти України. Угорщина заблокувала це рішення, але зрештою відкликала свої заперечення, що, за словами очільника МЗС Польщі, стало результатом втручання Трампа.

Сікорський вважає, що рішення Угорщини відкликати вето було пов'язане із заявою американського президента, який чітко назвав російського диктатора Володимира Путіна агресором і погрожував санкціями проти Росії, якщо Москва не вирішить розпочати мирні переговори.

Міністр вважає, що це перша настільки однозначна позиція Трампа з цього приводу, яка спонукала Будапешт змінити свою думку.

"Я думаю, що президент Трамп тут допоміг", – сказав польський міністр.

22 січня 2025 року Трамп пригрозив Росії: якщо незабаром не буде укладено угоду про закінчення війни проти України, то він введе високі податки, мита та санкції на все, що продає РФ.

27 січня міністри закордонних справ ЄС погодилися знову продовжити санкції проти Росії.