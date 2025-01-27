Сикорский считает, что Трамп "помог" Венгрии поддержать продление санкций против России

27 января в Брюсселе было принято решение продлить санкции ЕС против России

Радослав Сикорский (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вероятно, повлиял на Венгрию в вопросе продления санкций Европейского Союза против России. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его слова приводит RMF24.

27 января Сикорский принял участие во встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС, где было принято решение о продлении экономических ограничений, введенных против России из-за агрессии против Украины, Венгрия заблокировала это решение, но в конце концов отозвала свои возражения, что, по словам главы МИД Польши, стало результатом вмешательства Трампа.

Сикорский считает, что решение Венгрии отозвать вето было связано с заявлением американского президента, который назвал российского диктатора Владимира Путина агрессором и угрожал санкциями против России, если Москва не решит начать мирные переговоры.

Министр считает, что это первая столь однозначная позиция Трампа на этот счет, которая побудила Будапешт изменить свое мнение.

"Я думаю, что президент Трамп здесь помог", – сказал польский министр.

22 января 2025 года Трамп пригрозил России: если в скором времени не будет заключено соглашение об окончании войны против Украины, то он введет высокие налоги, пошлины и санкции на все, что продает РФ.

27 января министры иностранных дел ЕС согласились снова продлить санкции против России.