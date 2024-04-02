В военной разведке заявили, что у РФ осталось около 950 ракет с дальностью более 350 км

Вадим Скибицкий (Фото: ГУР)

В России остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 км. Об этом заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сообщил изданию РБК-Украина.

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"Мы наблюдаем тенденцию, что они, как правило, пытаются держать свои запасы на уровне не менее 900 ракет", – заявил Скибицкий.

Когда россиянам удается накопить более 900 ракет, они начинают серию ударов. И наоборот – когда запасы подходят к 900 единицам – в массированных ударах делается пауза.

"Мы прогнозируем, что россияне смогут провести еще несколько массированных атак (две-три – именно массированных), а дальше будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и "шахедов". Однако отдельные локальные обстрелы могут при этом продолжаться", – сказал Скибицкий.

Представитель ГУР отметил, что, по данным разведки, в апреле этого года Россия планирует произвести около 40 ракет Х-101. Также он рассказал, что РФ накопила 260 "Калибров", в планах агрессора изготовить еще 30 единиц в течение месяца.

Скибицкий напомнил, что россияне производят модернизацию противокорабельных ракет "Оникс".

"Что касается скоростных ракет, которые летят с южного направления, сейчас сложно определить, это ракеты "Циркон" или модернизированные "Ониксы", ― отметил он, добавив, что россияне накопили около 440 единиц обычных "Ониксов" и производят до восьми ракет ежемесячно.

5 января в ГУР сообщили, что к началу полномасштабного вторжения в России было 2300 стратегических ракет. За два года запасы уменьшились на 1400 единиц.

27 марта в ВСУ заявили, что применение "Цирконов" может говорить о дефиците ракет других типов у россиян.

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