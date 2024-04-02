У воєнній розвідці заявили, що в Росії залишилось близько 950 ракет з дальністю понад 350 км

Вадим Скібіцький (Фото: ГУР)

У Росії залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю понад 350 км. Про це заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький повідомив виданню РБК-Україна.

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"Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет", ― заявив Скібіцький.

Коли росіянам вдається накопичити понад 900 ракет, тоді вони розпочинають серію ударів. І навпаки – коли запаси підходять до 900 одиниць – в масованих ударах робиться пауза.

"Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак (дві-три – саме масованих), а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та "шахедів". Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись", – сказав Скібіцький.

Представник ГУР зазначив, що, за даними розвідки, у квітні цього року Росія планує виробити близько 40 ракет Х-101. Також він розповів, що РФ накопичила 260 "Калібрів", в планах агресора виготовити ще 30 одиниць протягом місяця.

Скібіцький нагадав, що росіяни проводять модернізацію протикорабельних ракет "Онікс".

"Що стосується швидкісних ракет, які летять з південного напрямку, наразі складно визначити, чи це ракети "Циркон", чи модернізовані "Онікси", ― зауважив він, додавши, що росіяни накопичили близько 440 одиниць звичайних "Оніксів" і виробляють до восьми ракет щомісяця.

5 січня в ГУР повідомили, що на початок повномасштабного вторгнення у Росії було 2300 стратегічних ракет. За два роки запаси зменшилися на 1400 одиниць.

27 березня у ЗСУ заявили, що застосування "Цирконів" може говорити про дефіцит ракет інших типів у росіян.

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