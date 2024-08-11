В Воронеже и под Белгородом были взрывы: есть попадания, пожары и пострадавшие – видео

О пострадавших в результате дроновых атак на Воронеж и Белгородскую область россияне не сообщали

Шебекино (Фото: соцсети)

Власти Воронежской и Белгородской областей страны-агрессора заявили о "массированных атаках" беспилотников, в результате чего повреждения получили жилые дома и административные здания.

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о якобы сбитых более 15 беспилотниках в регионе.

"В результате падения обломков БпЛА на территории Воронежа зафиксировано повреждение административного здания и коммунального объекта. По предварительной информации, пострадавших нет", – добавил он.

Местные Telegram-каналы опубликовали видео, как утверждается, с места падения обломков дронов в Воронеже.

В Белгородской области беспилотники атаковали город Шебекино. Там вроде бы попадание в многоэтажку и частные дома – во всех случаях возникли пожары.

В ночь на 11 августа в российском Курске также прогремели взрывы. Местные власти заявили, что обломки ракеты упали на жилой многоэтажный дом, есть пострадавшие.

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