У Воронежі та під Бєлгородом лунали вибухи: є влучання, пожежі та постраждалі – відео
Влада Воронезької та Бєлгородської областей країни-агресора заявила про "масовані атаки" безпілотників, внаслідок чого пошкоджень зазнали житлові будинки та адміністративні будівлі.
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Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про нібито збиття понад 15 безпілотників у регіоні.
"Внаслідок падіння уламків БпЛА на території Воронежа зафіксовано пошкодження адміністративної будівлі та комунального об’єкта. За попередньою інформацією, постраждалих немає", – додав він.
Місцеві Telegram-канали опублікували відео, як стверджується, з місця падіння уламків дронів у Воронежі.
У Бєлгородській області безпілотники атакували місто Шебекіно. Там нібито є влучання у багатоповерхівку та приватні будинки – у всіх випадках виникли пожежі.
- У ніч проти 11 серпня у російському Курську також пролунали вибухи. Місцева влада заявила, що уламки ракети впали на житловий багатоповерховий будинок, є постраждалі.
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