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В Воздушных силах рассказали об особенностях тревог: необязательно должны быть "прилеты"

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 15:55
В Воздушных силах рассказали об особенностях тревог: необязательно должны быть
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Во время воздушных тревог необязательно должны происходить "прилеты" в каких-то из регионов. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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"Бывает не всегда так, как ожидается. Все думают, что если тревога, значит что-то где-то должно взорваться обязательно. Нет", – сказал спикер Воздушных сил.

Игнат пояснил, что иногда тревогу объявляют, если возникает определенная угроза с определенного направления. 

"Скажем, взлетает стратегическая авиация и выходит на боевой курс. Есть данные разведки, есть данные наших партнеров, которые информируют нас о том, что действительно может произойти ракетная атака. В таких случаях будет тревога", – сказал спикер ВС ВСУ. 

Он добавил, что в случае запуска врагом иранских дронов-камикадзе, тревога может длиться целый час – они летят довольно долго, перелетают из одной области в другую.

Кроме того, поступает информация от разведки о возможности удара баллистическими ракетами – в таких случаях тоже объявляют воздушную тревогу.

"Тревоги могут быть, как говорится, превентивными, чтобы уберечь граждан от опасности", – рассказал Игнат.

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Наталія Медведєва
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