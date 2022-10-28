У России осталось мало ракет, они бьют ими только по энергетике. Обращаются к Ирану и КНДР

У России осталось мало ракет, оккупанты бьют ими только по критической инфраструктуре и обращаются за помощью к Ирану и Северной Корее. Об этом на брифинге сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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По его словам, у противника осталось мало ракет, а поэтому он меняет тактику обстрелов украинской территории.

"Они просят их у Ирана. Еще есть Северная Корея, их союзник. Ракеты "Искандер" уже в дефиците, неприкосновенный запас исчерпался. Поэтому баллистические ракеты они пытаются получить у Ирана", — сказал Игнат.

Он отметил, что другие ракеты у оккупантов также заканчиваются, а поэтому они бьют ими только по объектам критической инфраструктуры, не нанося удары по военным объектам.

"Расслабляться нельзя, но статистика показывает, что враг бьет по энергетике. Наиболее массированный удар за октябрь был 10 числа, они тогда не пожалели 84 ракеты, из которых 55 ракет — Х-101 и Х-555, являющихся самыми дорогими", — заявил он.

В то же время у россиян еще есть запас ракет Х-22, однако неясно, в каком они состоянии. Также у противника еще много ракет к комплексам С-300, которыми они бьют в прифронтовой зоне.

"Россияне увеличили дальность их применения кустарным методом — дистанция до 150 км, но чем дальше они запускаются, тем более удары неточные, из-за чего часто гибнут гражданские", — резюмировал спикер ВС.

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Дмитро Гриниченко

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