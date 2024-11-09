В апреле Узелков перенес операцию на сердце, после чего проходил процесс реабилитации

Вячеслав Узелков (Фото: Facebook)

В возрасте 45 лет скончался украинский боксер Вячеслав Узелков. Об этом сообщили в пресс-службе Украинской федерации бокса.

"С глубокой грустью сообщаем, что украинский бокс понес тяжелую потерю – ушел из жизни Вячеслав Узелков. Его имя навсегда останется в истории спорта, а пример силы, стойкости и преданности своему делу будет вдохновлять будущие поколения", – говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается. В апреле Узелков перенес операцию на сердце, после чего проходил процесс реабилитации. Он не раскрывал подробностей, но отметил, что нуждается в "новом сердце". Сложное хирургическое вмешательство было проведено в одной из больниц Киева.

СПРАВКА Вячеслав Узелков был украинским боксером, тренером и телеведущим. Был чемпионом Европы по версии WBA в полутяжелом весе. Завершив спортивную карьеру, стал популярным тренером, в частности, известным благодаря проекту "Взвешенные и счастливые". Вячеслав Узелков был украинским боксером, тренером и телеведущим. Был чемпионом Европы по версии WBA в полутяжелом весе. Завершив спортивную карьеру, стал популярным тренером, в частности, известным благодаря проекту "Взвешенные и счастливые".