У квітні Узелков переніс операцію на серці, після чого проходив процес реабілітації

В'ячеслав Узелков (Фото: Facebook)

У віці 45 років помер український боксер В'ячеслав Узелков. Про це повідомили у пресслужбі Української федерації боксу.

"З глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати – пішов з життя В’ячеслав Узелков. Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління", – йдеться у повідомленні.

Про причини смерті не повідомляється. У квітні Узелков переніс операцію на серці, після чого проходив процес реабілітації. Він не розкривав подробиць, але зазначив, що потребує "нового серця". Складне хірургічне втручання було проведено в одній з лікарень Києва.

ДОВІДКА В'ячеслав Узелков був українським боксером, тренером і телеведучим. Був чемпіоном Європи за версією WBA в напівважкій вазі. Завершивши спортивну кар'єру, став популярним тренером, зокрема відомим завдяки проєкту "Зважені та щасливі". В'ячеслав Узелков був українським боксером, тренером і телеведучим. Був чемпіоном Європи за версією WBA в напівважкій вазі. Завершивши спортивну кар'єру, став популярним тренером, зокрема відомим завдяки проєкту "Зважені та щасливі".