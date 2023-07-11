В ВСУ не исключают, что могут взять высоты и заставить россиян самих уйти из Бахмута

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый не исключает, что благодаря артиллерийскому влиянию Силам обороны удастся заставить россиян уйти из Бахмута. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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По словам пресс-офицера 26 артиллерийской бригады Олега Калашникова, если Силы обороны полностью возьмут под контроль высоты, а сам Бахмут окажется "внизу", то легче будет уничтожать россиян огнем артиллерии и заставить их самих оставить Бахмут. Ведущий спросил Череватого, насколько, по его мнению, вероятен такой вариант развития событий.

"Он вполне вероятен. Сейчас делается очень много боевой работы, чтобы он стал еще более вероятным", – сказал Череватый.

Он подчеркнул, что ВСУ выполняют эти задачи в условиях паритета с РФ в количестве артиллерии и личного состава, а в количестве снарядов ВСУ иногда и проигрывают оккупантам.

По словам Череватого, Силы обороны лучше экипированы и у них лучше разведка, однако Россия делает ставку на количество, не жалея собственного личного состава ради того, чтобы не дать ВСУ прорвать фронт.

Сегодня в Генштабе сообщили, что ВСУ наступают под Бахмутом и закрепляются в трех местах, а россияне оказывают мощное сопротивление и активно вводят резервы.

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