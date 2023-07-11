Генштаб: ВСУ наступают под Бахмутом, закрепляются в трех местах, россияне вводят резервы

Вооруженные Силы Украины наступают в районе Бахмута, закрепляются на трех направлениях, продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

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По его словам, Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

В районе Бахмута украинские воины продолжают атаковать севернее и южнее города.

На трех направлениях там ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, бьют артиллерией по обнаруженным целям противника.

Ковалев отметил, что россияне оказывают мощное сопротивление, перемещают войска и активно вводят резервы.

В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.

За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.

Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобождено 10 кв. км на юге.

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