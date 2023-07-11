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Генштаб: ЗСУ наступають під Бахмутом, закріплюються у трьох місцях, росіяни вводять резерви

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 09:18
Генштаб: ЗСУ наступають під Бахмутом, закріплюються у трьох місцях, росіяни вводять резерви - Фото
Танк ЗСУ (Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"/Facebook)

Збройні Сили України наступають у районі Бахмута, закріплюються на трьох напрямках, тривають запеклі бої. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

У районі Бахмута українські воїни продовжують атакувати північніше та південніше міста.

На трьох напрямках там ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, б'ють артилерією по виявлених цілях противника.

Ковальов зазначив, що росіяни чинять потужний опір, переміщують війська та активно вводять резерви.

  • У ЗСУ повідомили, що на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 із них зосереджені на Бахмутському напрямку.
  • За минулий тиждень Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на схід та 28,4 кв. км на південь, повідомили у Міноборони.
  • Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук до рук – Міноборони.
  • ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено 10 кв. км на півдні.

Читайте також: Міноборони: ЗСУ зайняли основні висоти навколо Бахмута, місто під вогневим контролем

Дмитро Гриниченко
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війнаДонбасГенштабнаступбахмутАндрій Ковальов
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