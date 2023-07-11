У ЗСУ не виключають, що можуть взяти висоти і змусити росіян самих піти з Бахмута

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий не виключає, що завдяки артилерійському впливу Силам оборони вдасться змусити росіян піти з Бахмута. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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За словами пресофіцера 26 артилерійської бригади Олега Калашнікова, якщо Сили оборони повністю візьмуть під контроль висоти, а сам Бахмут опиниться "внизу", то буде легше винищувати росіян вогнем артилерії і змусити їх самих залишити Бахмут. Ведучий запитав Череватого, наскільки, на його думку, є вірогідним такий варіант розвитку подій.

"Він цілком вірогідний. Зараз робиться дуже багато бойової роботи, щоб він став ще вірогіднішим", – сказав Череватий.

Він наголосив, що ЗСУ виконують ці завдання в умовах паритету з РФ у кількості артилерії й особового складу, а в кількості снарядів ЗСУ інколи і програють окупантам.

За словами Череватого, Сили оборони краще екіпіровані і мають кращу розвідку, проте Росія робить ставку на кількість, не шкодуючи власного особового складу заради того, щоб не дати ЗСУ прорвати фронт.

Сьогодні у Генштабі повідомили, що ЗСУ наступають під Бахмутом та закріплюються у трьох місцях, а росіяни чинять потужний опір та активно вводять резерви.

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