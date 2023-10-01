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В ВСУ не видят признаков, что РФ собирается уйти из Бахмута: Об этом говорить рано

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2023, 13:30
В ВСУ не видят признаков, что РФ собирается уйти из Бахмута: Об этом говорить рано - Фото
Бахмут (Фото: 93 ОМБр Холодный Яр)

Вооруженные Силы Украины не видят признаков того, чтобы россияне собирались уходить из Бахмута. Их контингент в городе насчитывает более 10 000 человек, а на флангах российская армия атакует, сказал в воскресенье в эфире 24 телеканала начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

"Враг в Бахмуте держит достаточно мощные силы – более 10 000 человек остаются в этом населенном пункте. Поэтому о том, что он будет сдавать его, перебрасывать на южное направление – я бы так не сказал. Врага не стоит недооценивать", — подчеркнул он.

"Более того, судя по атакам, которые он проводит на Клещеевском направлении, Андреевском и северном фланге близ Бахмута, какие силы там задействованы, нельзя говорить о том, что он собирается так просто покинуть этот город. О сдаче Бахмута говорить преждевременно", — сказал он.

По словам Евлаша, россияне используют тактику штурмовых групп численностью от 5 до 30 человек, чтобы пробить дыру в обороне украинских войск.

"Продолжает активно применять артиллерию", – сказал Евлаш.

В конце сентября президент Владимир Зеленский во время поездки в США сказал, что Вооруженные Силы Украины собираются освободить Бахмут и еще два города.

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Андрей Водяный
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войнабахмутилья евлаш
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