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У ЗСУ не бачать ознак того, що росіяни збираються йти з Бахмута: Про це говорити завчасно

Этот материал также доступен на русском
01.10.2023, 13:30
У ЗСУ не бачать ознак того, що росіяни збираються йти з Бахмута: Про це говорити завчасно - Фото
Бахмут (Фото: 93 ОМБр Холодний Яр)

Збройні Сили України не бачать ознак того, щоб росіяни збиралися йти з Бахмута. Їхній контингент у місті налічує понад 10 000 осіб, а на флангах російська армія атакує, сказав у неділю в ефірі 24 телеканалу начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

"Ворог тримає у Бахмуті достатньо потужні сили – понад 10 000 осіб залишаються в цьому населеному пункті. Тому про те, що він буде здавати його, перекидати на південний напрямок – я б так не сказав. Ворога не варто недооцінювати", – наголосив він.

"Ба більше, судячи з атак, які він проводить на Кліщіївському напрямку, Андріївському та північному фланзі поблизу Бахмута, які сили там залучені, не можна говорити про те, що він збирається так просто залишити це місто. Про те, що він здасть Бахмут, говорити завчасно", – сказав він.

За словами Євлаша, росіяни використовують тактику штурмових груп чисельністю від 5 до 30 осіб, щоб пробити дірку в обороні українських військ.

"Продовжує активно застосовувати артилерію", – сказав Євлаш.

У кінці вересня президент Володимир Зеленський під час поїздки до США сказав, що Збройні Сили України збираються звільнити Бахмут та ще два міста.

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Андрій Водяний
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війнабахмутІлля Євлаш
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