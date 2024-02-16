В ВСУ опровергли угрозу для Запорожья. Войск РФ там много, но они "размазаны" по фронту

Спикер ВСУ Лиховий подчеркнул, что если авдеевская группировка – это 50 000 оккупантов на узкой полосе, то с Запорожским направлением ситуация иная

Иллюстративное фото - Генштаб

Ситуация на Запорожском направлении остается стабильной, и угрозы для областного центра сейчас нет, несмотря на распространение соответствующей информации в ряде СМИ и в соцсетях. Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

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Он подчеркнул, что во время утреннего включения 15 февраля на одном из телеканалов он не успел довести свою мысль до конца, из-за чего некоторые медиа неправильно интерпретировали его слова, а местами информация даже обросла фейками.

В частности, СМИ писали о том, что россияне собирают "ударный кулак" для "масштабного наступления" на Запорожском направлении.

"На Запорожском направлении обстановка остается стабильной. Там действительно сконцентрирована значительная группировка россиян и в принципе соизмерима с авдеевской, но нужно учитывать, что Авдеевка – это узкая полоса, городская застройка, это буквально несколько километров и 50 000 или еще больше россиян, которые туда ломятся и фактически лезут туда, как в бутылочное горло", – сказал Лиховой.

С Запорожским направлением другая ситуация – оно начинается от границы с Донецкой областью и протягивается до Днепропетровской. Также это другие природные условия, и российский контингент там "размазан" по всей линии фронта, подчеркнул Лиховий.

"Если делить эту концентрацию на километры или десятки километров, то это совсем не несет такой угрозы, как некоторые могли себе представить. Нет никакого "двойного преимущества", нет угрозы Запорожью, как некоторые могли уже интерпретировать. Там ситуация стабильная", – заверил спикер. ВСУ.

Кроме публикаций в некоторых СМИ, в соцсетях также распространяется информация о якобы растущей угрозе на Запорожском направлении.

15 февраля в утренней сводке Генштаб сообщил, что на Запорожском направлении отбиты три атаки в районах Вербового и Работино.

В вечерней сводке Генштаб проинформировал, что в течение суток на Запорожском направлении враг наступательных и штурмовых действий не вел.

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