ЗСУ: За Авдіївку йдуть жорстокі бої, десятки штурмів, багато атак під Мар'їнкою — карта
Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Роботиного, Вербового та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 83 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито атаку в районі Іванівки.
Біля Кремінної українські воїни відбили штурм поблизу Тернів. Під Бахмутом провалилися чотири атаки в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.
Продовжуються запеклі бої за Авдіївку, росіяни намагаються оточити місто, зазнають великих втрат. Сили оборони відбили 40 штурмів у районі самого міста, а також Сєверного та Невельського.
Також невдалими були понад 20 атак у районах Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки під Мар'їнкою. Окрім цього, ЗСУ відбили атаку під Золотою Нивою.
У Запорізькій області відбито три атаки в районах Вербового та Роботиного.
На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи продовжують утримувати плацдарм у Кринках, відбили сім штурмів.
Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по трьох зенітно-ракетних комплексах. Ракетники уразили шість районів зосередження піхоти, п'ять артилерійських засобів, три склади боєприпасів і пального, а також три засоби радіоелектронної боротьби.
- Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що ситуація в Авдіївці важка, проте не критична, а все вирішать "рішучі дії" однієї зі сторін.
- Головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони Рустем Умєров здійснили робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп'янському напрямках, де оперативна обстановка залишається надзвичайно складною й напруженою.
- Пресофіцер ОСГВ "Таврія" повідомив, що в Авдіївці ніхто не тримається "за купи каміння й обгорілого заліза", оскільки пріоритетом для командування залишається збереження життів бійців.
Читайте також: Авдіївка. ЗСУ кажуть, що готові запасні шляхи, якщо Росія відріже трасу, йдуть вуличні бої – карта