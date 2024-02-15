ЗСУ: За Авдіївку йдуть жорстокі бої, десятки штурмів, багато атак під Мар'їнкою — карта

Найбільша кількість бойових зіткнень із росіянами зафіксована в районах Авдіївки та Мар'їнки

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Роботиного, Вербового та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 83 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито атаку в районі Іванівки.

Біля Кремінної українські воїни відбили штурм поблизу Тернів. Під Бахмутом провалилися чотири атаки в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.

Продовжуються запеклі бої за Авдіївку, росіяни намагаються оточити місто, зазнають великих втрат. Сили оборони відбили 40 штурмів у районі самого міста, а також Сєверного та Невельського.

Бої за Авдіївку (Мапа: liveuamap.com)

Також невдалими були понад 20 атак у районах Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки під Мар'їнкою. Окрім цього, ЗСУ відбили атаку під Золотою Нивою.

Фронт у районі Донецька (Мапа: liveuamap.com)

У Запорізькій області відбито три атаки в районах Вербового та Роботиного.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи продовжують утримувати плацдарм у Кринках, відбили сім штурмів.

Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по трьох зенітно-ракетних комплексах. Ракетники уразили шість районів зосередження піхоти, п'ять артилерійських засобів, три склади боєприпасів і пального, а також три засоби радіоелектронної боротьби.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що ситуація в Авдіївці важка, проте не критична, а все вирішать "рішучі дії" однієї зі сторін.

Головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони Рустем Умєров здійснили робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп'янському напрямках, де оперативна обстановка залишається надзвичайно складною й напруженою.

Пресофіцер ОСГВ "Таврія" повідомив, що в Авдіївці ніхто не тримається "за купи каміння й обгорілого заліза", оскільки пріоритетом для командування залишається збереження життів бійців.

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