ВСУ: За Авдеевку идут жесточайшие бои, десятки штурмов, много атак под Марьинкой — карта

Наибольшее количество боевых столкновений с россиянами зафиксировано в районах Авдеевки и Марьинки

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Работино, Вербового и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения. В направлении Купянска отбита атака в районе Ивановки.

Около Кременной украинские воины отбили штурм вблизи Тернов. Под Бахмутом провалились четыре атаки в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки.

Продолжаются ожесточенные бои за Авдеевку, россияне пытаются окружить город, несут большие потери. Силы обороны отбили 40 штурмов в районе самого города, а также Северного и Невельского.

Бои за Авдеевку (Карта: liveuamap.com)

Также неудачными были более 20 атак в районах Красногоровки, Победы и Новомихайловки под Марьинкой. Кроме этого, ВСУ отбили атаку под Золотой Нивой.

Фронт в районе Донецка (Карта: liveuamap.com)

В Запорожской области отбито три атаки в районах Вербового и Работино.

На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения продолжают удерживать плацдарм в Крынках, отбили семь штурмов.

Украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по трем зенитно-ракетным комплексам. Ракетчики поразили шесть районов сосредоточения пехоты, пять артиллерийских средств, три склада боеприпасов и горючего, а также три средства радиоэлектронной борьбы.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что ситуация в Авдеевке тяжелая, однако не критическая, а все решат "решительные действия" одной из сторон.

Главнокомандующий ВСУ и министр обороны Рустем Умеров совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях, где оперативная обстановка остается чрезвычайно сложной и напряженной.

Пресс-офицер ОСГВ "Таврия" сообщил, что в Авдеевке никто не держится "за груды камней и обгоревшего железа", поскольку приоритетом для командования остается сохранение жизней бойцов.

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