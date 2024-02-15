ВСУ: За Авдеевку идут жесточайшие бои, десятки штурмов, много атак под Марьинкой — карта
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Работино, Вербового и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения. В направлении Купянска отбита атака в районе Ивановки.
Около Кременной украинские воины отбили штурм вблизи Тернов. Под Бахмутом провалились четыре атаки в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки.
Продолжаются ожесточенные бои за Авдеевку, россияне пытаются окружить город, несут большие потери. Силы обороны отбили 40 штурмов в районе самого города, а также Северного и Невельского.
Также неудачными были более 20 атак в районах Красногоровки, Победы и Новомихайловки под Марьинкой. Кроме этого, ВСУ отбили атаку под Золотой Нивой.
В Запорожской области отбито три атаки в районах Вербового и Работино.
На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения продолжают удерживать плацдарм в Крынках, отбили семь штурмов.
Украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по трем зенитно-ракетным комплексам. Ракетчики поразили шесть районов сосредоточения пехоты, пять артиллерийских средств, три склада боеприпасов и горючего, а также три средства радиоэлектронной борьбы.
- Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что ситуация в Авдеевке тяжелая, однако не критическая, а все решат "решительные действия" одной из сторон.
- Главнокомандующий ВСУ и министр обороны Рустем Умеров совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях, где оперативная обстановка остается чрезвычайно сложной и напряженной.
- Пресс-офицер ОСГВ "Таврия" сообщил, что в Авдеевке никто не держится "за груды камней и обгоревшего железа", поскольку приоритетом для командования остается сохранение жизней бойцов.
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