У ЗСУ спростували загрозу для Запоріжжя. Військ РФ там багато, але вони "розмазані" по фронту

Речник ЗСУ Лиховій наголосив, що якщо авдіївське угрупування – це 50 000 окупантів на вузькій смузі, то із Запорізьким напрямком ситуація інша

Ілюстративне фото - Генштаб

Ситуація на Запорізькому напрямку залишається стабільною, і загрози для обласного центру наразі немає, попри поширення відповідної інформації у низці ЗМІ та в соцмережах. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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Він наголосив, що під час ранкового включення 15 лютого на одному з телеканалів він не встиг довести свою думку до кінця, через що деякі медіа неправильно інтерпретували його слова, а подекуди інформація навіть обросла фейками.

Зокрема, ЗМІ писали про те, що росіяни збирають "ударний кулак" для "масштабного наступу" на Запорізькому напрямку.

"На Запорізькому напрямку обстановка залишається стабільною. Там справді сконцентроване значне угруповання росіян і в принципі співмірне з авдіївським, але потрібно враховувати, що Авдіївка – це вузька смуга, міська забудова, це буквально кілька кілометрів і 50 000 або ще більше росіян, які туди ломляться і фактично лізуть туди, як в пляшкове горло", – сказав Лиховій.

Із Запорізьким напрямком інша ситуація – він починається від межі з Донецькою областю і протягується до Дніпропетровської. Також це інші природні умови, і російський контингент там "розмазаний" по всій лінії фронту, наголосив Лиховій.

"Якщо ділити цю концентрацію на кілометри чи десятки кілометрів, то це зовсім не має такої загрози, як дехто міг собі уявити. Немає ніякої "подвійної переваги", немає загрози Запоріжжю, як дехто міг уже інтерпретувати. Там ситуація стабільна", – запевнив речник ЗСУ.

Окрім публікацій у деяких ЗМІ, у соцмережах також шириться інформація про нібито зростаючу загрозу на Запорізькому напрямку.

15 лютого у ранковому зведенні Генштаб повідомив, що на Запорізькому напрямку відбито три атаки в районах Вербового та Роботиного.

У вечірньому зведенні Генштаб поінформував, що протягом доби на Запорізькому напрямку ворог наступальних і штурмових дій не вів.

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