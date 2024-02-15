"Ситуація критична". Білий дім заявив про загрозу захоплення Авдіївки росіянами
У США припускають, що Росія може захопити Авдіївку на тлі дефіциту боєприпасів у Сил оборони. Про це повідомив на брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, закликавши Палату представників схвалити додаткове фінансування допомоги Україні.
"На жаль, ми отримуємо повідомлення від українців, що ситуація критична, що росіяни щодня продовжують тиснути на українські позиції. Авдіївка ризикує потрапити під контроль Росії", – сказав Кірбі.
Він наголосив, що бої навколо Авдіївки є "особливо інтенсивними", і загроза захоплення населеного пункту значною мірою пояснюється нестачею артилерійських снарядів у Сил оборони і чисельною перевагою особового складу армії РФ на цьому напрямку.
Кірбі закликав Палату представників якнайшвидше схвалити додаткове фінансування для України. Він застеріг, що в іншому випадку те, що зараз відбувається в Авдіївці, "цілком може статися і в інших частинах фронту".
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