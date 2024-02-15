"Ситуація критична". Білий дім заявив про загрозу захоплення Авдіївки росіянами

Джон Кірбі (Фото - ЕРА)

У США припускають, що Росія може захопити Авдіївку на тлі дефіциту боєприпасів у Сил оборони. Про це повідомив на брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, закликавши Палату представників схвалити додаткове фінансування допомоги Україні.

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"На жаль, ми отримуємо повідомлення від українців, що ситуація критична, що росіяни щодня продовжують тиснути на українські позиції. Авдіївка ризикує потрапити під контроль Росії", – сказав Кірбі.

Він наголосив, що бої навколо Авдіївки є "особливо інтенсивними", і загроза захоплення населеного пункту значною мірою пояснюється нестачею артилерійських снарядів у Сил оборони і чисельною перевагою особового складу армії РФ на цьому напрямку.

Кірбі закликав Палату представників якнайшвидше схвалити додаткове фінансування для України. Він застеріг, що в іншому випадку те, що зараз відбувається в Авдіївці, "цілком може статися і в інших частинах фронту".