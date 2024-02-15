"Ситуация критическая". Белый дом заявил об угрозе захвата Авдеевки россиянами
В США допускают, что Россия может захватить Авдеевку на фоне дефицита боеприпасов у Сил обороны. Об этом сообщил на брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, призвав Палату представителей одобрить дополнительное финансирование помощи Украине.
"К сожалению, мы получаем сообщения от украинцев, что ситуация критическая, что россияне ежедневно продолжают давить на украинские позиции. Авдеевка рискует попасть под контроль России", – сказал Кирби.
Он подчеркнул, что бои вокруг Авдеевки "особо интенсивные", и угроза захвата населенного пункта в значительной степени объясняется нехваткой артиллерийских снарядов у Сил обороны и численным преимуществом личного состава армии РФ на этом направлении.
Кирби призвал Палату представителей как можно быстрее одобрить дополнительное финансирование для Украины. Он предостерег, что в противном случае то, что сейчас происходит в Авдеевке, "вполне может произойти и в других частях фронта".
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