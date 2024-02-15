"Ситуация критическая". Белый дом заявил об угрозе захвата Авдеевки россиянами

Джон Кирби - фото ЕРА

В США допускают, что Россия может захватить Авдеевку на фоне дефицита боеприпасов у Сил обороны. Об этом сообщил на брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, призвав Палату представителей одобрить дополнительное финансирование помощи Украине.

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"К сожалению, мы получаем сообщения от украинцев, что ситуация критическая, что россияне ежедневно продолжают давить на украинские позиции. Авдеевка рискует попасть под контроль России", – сказал Кирби.

Он подчеркнул, что бои вокруг Авдеевки "особо интенсивные", и угроза захвата населенного пункта в значительной степени объясняется нехваткой артиллерийских снарядов у Сил обороны и численным преимуществом личного состава армии РФ на этом направлении.

Кирби призвал Палату представителей как можно быстрее одобрить дополнительное финансирование для Украины. Он предостерег, что в противном случае то, что сейчас происходит в Авдеевке, "вполне может произойти и в других частях фронта".