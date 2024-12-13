В ВСУ опровергли якобы окружение под Успеновкой

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Сообщения о якобы окружении украинских военных в районе Успеновки Донецкой области не соответствуют действительности. Об этом сообщило командование оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

В "Хортице" отметили, что "некоторыми медиа" и в социальных сетях ходят сообщения об оперативном окружении подразделений ВСУ.

Однако, уверяют в ОСУВ, на данный момент, оборонные подразделения ВСУ самоотверженно отражают российские штурмы на соответствующем участке фронта в окрестностях населенных пунктов Успеновка, Анновка Трудовое, Романовка.

Военные принимают необходимые меры для противодействия их захвату или окружению противником, отметили в "Хортице".

Об "Успеновском мешке" вечером 12 декабря писали аналитики DeepState, отмечая, что ситуация там критическая и все больше ухудшается.

По данным Deepstate, россияне неоднократно фиксировались в Успеновке, а также имеют возможность совершать маневры между Успеновкой и Анновкой, которые фактически отрезают группировку подразделений СОУ в "мешке".

"Враг занимает все большую территорию непосредственно в Успеновке, рискуя замкнуть кольцо и оставить подразделения Сил обороны в Анновке, Успеновке, Трудовом, Веселом Гае и Романовке", – говорится в сообщении.

Фото: Deepstate

15 декабря ГПСУ опровергла заявление российских пропагандистов о том, что диверсанты РФ якобы зашли в село Гремяч Черниговской области.